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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Мирнограду, фото: Національна поліція

Рашисти скинули авіабомби на Мирноград — загинула дитина (ФОТО, ВІДЕО)

12 лип 2024, 13:54
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Російські загарбники вчора, 11 липня, вдарили п’ятьма керованими авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по житловому сектору міста Мирнограда на Донеччині.


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В результаті на місці загинув 15-річний підліток. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Також постраждали 13 мирних жителів:

  • 13-річні дівчина та хлопець отримали травми;
  • поранено чотирьох чоловіків віком 37, 37, 46 і 50 років;
  • поранено сімох жінок віком 22, 23, 39, 40,40, 43 та 60 років.

Пошкоджено:

  • 43 приватні і два багатоквартирні будинки;
  • два заклади освіти;
  • магазин;
  • господарчі споруди;
  • автомобілі.

Наслідки російського авіаудару по Мирнограду, фото: Національна поліція

Джерело: Ракурс


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