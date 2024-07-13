Дроны атаковали нефтебазу в ростовской области рф

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Біля міста Цимлянськ Ростовської області росії після ранкової атаки БПЛА 13 липня горить нафтобаза.

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Безпілотники вдарили по ній близько 4-ї ранку, після чого виникло загоряння резервуару з паливом.

Як повідомив місцевий губернатор Голубєв, близько почалася пожежа на нафтобазі у Цимлянському районі. Загиблих та постраждалих, за його словами, немає.

Пожежі присвоєно третій ранг. На місці працюють пожежні розрахунки, задіяно 49 осіб та 14 одиниць техніки. Інформація уточнюється, — зазначив Голубєв.

Тим часом сили української ППО у ніч на 13 липня знищили 4 з 5 «шахедів» у Донецькій та Харківській областях.

П’ятий безпілотник вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області білорусі — зазначають у Повітряних силах.