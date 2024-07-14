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Ракурс
Китай создал неофициальные полицейские участки заграницей для слежки за представителями диаспоры

Китай создал неофициальные полицейские участки заграницей для слежки за представителями диаспоры

14 июл 2024, 12:08
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Канада заявляє, що Китай за кордоном створив неофіційні поліційні дільниці, які стежать за представниками китайської діаспори та залякують їх.


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За інформацією журналістів Bloomberg, Канада, США, Італія, Німеччина та Велика Британія зіткнулися з цією проблемою. Двоє співрозмовників видання розповіли, що Оттава поділиться своїми висновками з G7 найближчими тижнями.

Як сказав один із посадовців, Британія прагне координувати свої дії разом з Канадою та іншими членами G7. Втім, інший співрозмовник зазначив, що узгодження відповіді може бути складним, оскільки багато країн зіткнулися з цією проблемою на рівні правоохоронних органів, а країни блоку мають різні правові системи.

Іноземне втручання будь-якого роду є абсолютно неприйнятним. Оскільки тривають розслідування щодо іноземного втручання в Канаду, ми не будемо надавати коментарів, — заявив речник міністра громадської безпеки Канади Жан-Себастьян Комо.

Водночас речник посольства Китаю в Оттаві очікувано заявив, що КНР «не має жодних закордонних поліційних відділень». За його словами, центри, якими керують місцеві волонтери, а не поліціянти, «допомагають громадянам Китаю відновлювати документи та пропонують інші послуги».

Китай дотримується принципу невтручання у внутрішні справи інших країн. КНР суворо дотримується міжнародного права та поважає судовий суверенітет усіх країн, — наголосив речник посольства країни в Оттаві.

Источник: Ракурс


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