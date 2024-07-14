Штрафовать военнообязанных, не обновивших данные до 17 июля, имеют право исключительно ТЦК

https://racurs.ua/n197289-shtrafovat-voennoobyazannyh-ne-obnovivshih-dannye-do-17-iulya-imeut-pravo-iskluchitelno-tck.html

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Накладати штрафи на військовозобов’язаних, які не оновили дані до 17 липня, мають право виключно ТЦК та СП.

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Про це повідомив представник Міноборони Марк Андрусяк.

За його словами, побачити правопорушення технічний працівник центру може в реєстрі «Оберіг». Далі він це документально оформить і передасть дані керівнику ТЦК для складання протоколу.

Крім того, у громадян є ще один обов’язок — проходження ВЛК. Якщо людина оновила свої дані, але не пройшла лікарську комісію, то за це також може отримати окремий штраф.

Згідно з законом про мобілізацію, громадяни, які не оновлять свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть отримати штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

Українці, які не оновили дані до 16-го липня, можуть уникнути штрафу, якщо нададуть документи або інші підтвердження, які доводять, що громадянин не міг виконати вимогу закону впродовж 60 відведених днів, розповів раніше старший офіцер юридичної служби Житомирського обласного ТЦК та СП Дмитро Молот.

За словами Молота, наразі у нього немає інформації про так званий буферний період для тих, хто не встиг оновити дані до 16 липня, проте деякі військовослужбовці навіть після цієї дати можуть уникнути адміністративної відповідальності за невиконання припису закону.

Не всі особи, які з якихось причин не оновили дані, автоматично не стають правопорушниками. Адміністративне правопорушення, це має в собі 4 складові: об'єкт, суб'єкт, об'єктивна і суб'єктивна сторона. І вже відповідний начальник ТЦК при вирішенні питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності буде розглядати саму суть правопорушення, якщо таке відбулося, і за яких причин воно відбулося, і вже надавати окрему оцінку по кожному факту. Якщо людина всіма своїми діями хоче оновити дані, але з об'єктивних причин не може дістати ці черги за день, то така обставина виключає склад адміністративного правопорушення. Але, зрозуміло, ці всі обставини потрібно як начальнику ТЦК встановити, так само особі повідомити і надати відповідні документи, що підтверджують це, — зазначив Молот.

Раніше у Державній прикордонній службі України повідомили, що з 17 липня наявність військово-облікового документа при перетині кордону стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років.