Столтенберг отверг идею сбивать ракеты рф из Польши. Фото:

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув ідею Польщі збивати над Україною російські ракети та дрони, що летять в її бік.

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Союзники посилили захист України від російських атак з повітря, давши додаткові системи протиповітряної оборони. Однак системи ППО, які належать країнам НАТО, не збиватимуть російські ракети. Північноатлантичний альянс не братиме безпосередньої участі у війні. Про це Столтенберг заявив в інтерв’ю телемарафону.

Політика НАТО незмінна — ми не будемо брати участі в цьому конфлікті, ми не станемо частиною цього конфлікту, — заявив він.

Нагадаємо, 9 липня був підписаний двосторонній договір про безпеку між Україною та Польщею. Угода передбачає розробку механізму, який дозволятиме польській армії збивати в повітряному просторі України російські ракети та дрони, що летять в напрямку Польщі.

Однак вже наступного дня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не задовольнить прохання Києва збивати російські ракети, що летять у бік заходу України, без ухвалення відповідного рішення на рівні НАТО.