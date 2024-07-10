Польща не збиватиме ракети, що летять у бік заходу України, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n197169-polscha-ne-zbyvatyme-rosiyski-rakety-nad-ukrayinou-bez-rishennya-nato-minoborony.html

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Польща не задовольнить прохання Києва збивати російські ракети, що летять у бік заходу України, без ухвалення відповідного рішення на рівні НАТО.

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Про це в інтерв’ю «Польському радіо» заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш.

Він зазначив, що Україна вже тривалий час закликає, щоб ракети, які летять на захід, збивали з території країн НАТО.

Якщо Альянс не ухвалює таких рішень, то Польща в жодному разі не повинна одноосібно приймати такі рішення, — зазначив міністр.

Він зауважив, що такого консенсусу в НАТО немає, і вказав на позицію Білого дому, який заявив, що не хоче ескалації конфлікту.

Звісно, щодо ракет на території Республіки Польща існують інші процедури. Тоді це наше рішення, — наголосив він.

Джерело: «Польське радіо»