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Польша не будет сбивать летящие в сторону запада Украины ракеты, фото: «РБК-Украина»
Польша не будет сбивать российские ракеты над Украиной без решения НАТО — Минобороныhttps://racurs.ua/n197169-polsha-ne-budet-sbivat-rossiyskie-rakety-nad-ukrainoy-bez-resheniya-nato-minoborony.htmlРакурс
Польща не задовольнить прохання Києва збивати російські ракети, що летять у бік заходу України, без ухвалення відповідного рішення на рівні НАТО.
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Про це в інтерв’ю «Польському радіо» заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш.
Він зазначив, що Україна вже тривалий час закликає, щоб ракети, які летять на захід, збивали з території країн НАТО.
Якщо Альянс не ухвалює таких рішень, то Польща в жодному разі не повинна одноосібно приймати такі рішення, — зазначив міністр.
Він зауважив, що такого консенсусу в НАТО немає, і вказав на позицію Білого дому, який заявив, що не хоче ескалації конфлікту.
Звісно, щодо ракет на території Республіки Польща існують інші процедури. Тоді це наше рішення, — наголосив він.
Джерело: «Польське радіо»
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