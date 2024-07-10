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Рашисты расстреляли пленных военных, фото: Офис генпрокурора
Рашисты расстреляли пленных украинских военных вблизи Роботиного — Офис генпрокурораhttps://racurs.ua/n197168-rashisty-rasstrelyali-plennyh-ukrainskih-voennyh-vblizi-robotinogo-ofis-genprokurora.htmlРакурс
Російські загарбники убили двох полонених українських військових. Відповідне відео сьогодні, 10 липня, з’явилося у мережі.
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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.
Зазначається, що, за даними слідства, злочин було вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.
На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей, — наголосив Костін.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
Ми знаємо, що це не випадковість. Це навмисна політика злочинного режиму кремля зі знищення всього українського. Знайдемо та покараємо всіх причетних: як тих, хто віддав цей злочинний наказ, так і безпосередніх виконавців цього жорстокого злочину, — наголосив генпрокурор.
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