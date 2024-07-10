Рашисти розстріляли полонених військових, фото: Офіс генпрокурора

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Ракурс

Російські загарбники убили двох полонених українських військових. Відповідне відео сьогодні, 10 липня, з’явилося у мережі.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Зазначається, що, за даними слідства, злочин було вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей, — наголосив Костін.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).