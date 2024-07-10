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Наслідки російського обстрілу Миколаївщини, фото: ДСНС
Рашисти обстріляли Миколаївщину — одна людина загинула, вісьмох поранено (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197167-rashysty-obstrilyaly-mykolayivschynu-odna-ludyna-zagynula-vismoh-poraneno-foto-video.htmlРакурс
На Миколаївщині російські загарбники сьогодні, 10 липня, завдали удару по Вознесенській громаді.
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В результаті вісім цивільних громадян постраждали, одна людина загинула. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа на загальній площі 1 тис. кв м. Рятувальники її вже ліквідували.
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