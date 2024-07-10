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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Миколаївщини, фото: ДСНС

Рашисти обстріляли Миколаївщину — одна людина загинула, вісьмох поранено (ФОТО, ВІДЕО)

10 лип 2024, 21:54
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На Миколаївщині російські загарбники сьогодні, 10 липня, завдали удару по Вознесенській громаді.


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В результаті вісім цивільних громадян постраждали, одна людина загинула. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа на загальній площі 1 тис. кв м. Рятувальники її вже ліквідували.

Наслідки російського обстрілу Миколаївщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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