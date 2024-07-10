Наслідки російського обстрілу Миколаївщини, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n197167-rashysty-obstrilyaly-mykolayivschynu-odna-ludyna-zagynula-vismoh-poraneno-foto-video.html

Ракурс

На Миколаївщині російські загарбники сьогодні, 10 липня, завдали удару по Вознесенській громаді.

.

В результаті вісім цивільних громадян постраждали, одна людина загинула. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа на загальній площі 1 тис. кв м. Рятувальники її вже ліквідували.