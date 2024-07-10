Наслідки російського обстрілу, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n197165-u-peredmisti-hersona-ryatuvalnyky-potrapyly-pid-povtornyy-obstril-foto-video.html

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На Херсонщині у передмісті обласного центру рятувальники сьогодні потрапили під повторний удар.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що після влучення російського боєприпасу спалахнув житловий будинок у передмісті Херсона. За викликом прибули вогнеборці.