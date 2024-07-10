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Ракурс
Наслідки російського обстрілу, фото: ДСНС

У передмісті Херсона рятувальники потрапили під повторний обстріл (ФОТО, ВІДЕО)

10 лип 2024, 20:52
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На Херсонщині у передмісті обласного центру рятувальники сьогодні потрапили під повторний удар.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що після влучення російського боєприпасу спалахнув житловий будинок у передмісті Херсона. За викликом прибули вогнеборці.

Як тільки почали гасити пожежу, ворог підступно обстріляв той самий район. На щастя, з особового складу ніхто не постраждав. Пожежу ліквідовано, — вказано в повідомленні.

Наслідки російського обстрілу, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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