Шість винищувачів F-16 передасть Україні Норвегія

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Винищувач F-16, фото: Public Domain Pictures
Шість винищувачів F-16 передасть Україні Норвегіяhttps://racurs.ua/ua/n197164-shist-vynyschuvachiv-f-16-peredast-ukrayini-norvegiya.htmlРакурс
Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16. Поставки розпочнуться вже у 2024 році.
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Про це на саміті НАТО заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє видання NRK.
Здатність України захистити себе від атак з повітря є абсолютно важливою у їхній оборонній боротьбі проти росії, — наголосив він. — Наразі Норвегія вирішила, що ми передамо Україні шість винищувачів F-16. Ми прагнемо розпочати постачання протягом 2024 року.
У серпні 2023 року Стере під час візиту до Києва оголосив, що Україна отримає від Норвегії винищувачі F-16, проте кількість літаків та терміни поставок він тоді не озвучив.
Джерело: NRK
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