Шесть истребителей F-16 передаст Украине Норвегия

Истребитель F-16, фото: Public Domain Pictures

https://racurs.ua/n197164-shest-istrebiteley-f-16-peredast-ukraine-norvegiya.html

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Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16. Поставки розпочнуться вже у 2024 році.

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Про це на саміті НАТО заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє видання NRK.

Здатність України захистити себе від атак з повітря є абсолютно важливою у їхній оборонній боротьбі проти росії, — наголосив він. — Наразі Норвегія вирішила, що ми передамо Україні шість винищувачів F-16. Ми прагнемо розпочати постачання протягом 2024 року.

У серпні 2023 року Стере під час візиту до Києва оголосив, що Україна отримає від Норвегії винищувачі F-16, проте кількість літаків та терміни поставок він тоді не озвучив.

Джерело: NRK