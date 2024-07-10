Украина в скором времени получит самолеты F-16, фото: PICRYL

https://racurs.ua/n197158-f-16-ot-danii-i-niderlandov-uje-peredaut-ukraine-blinken.html

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Данія та Нідерланди вже почали процес передачі Україні винищувачів F-16. Вони літатимуть в українському небі вже цього літа.

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Про це сьогодні, 10 липня, під час форуму НАТО, який відбувається в ході саміту Альянсу, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє «Громадське».

Я також радий оголосити, що поки ми говоримо, здійснюється передача (Україні — ред.) літаків F-16 з Данії та Нідерландів, — зазначив він.

За словами Блінкена, ці F-16 літатимуть в українському небі вже цього літа, «щоб забезпечити, що Україна може продовжувати ефективно захищати себе».

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення, у якому анонсував рішення щодо F-16.

Буде, зокрема, вже дуже скоро рішення по F-16. Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні, — заявив Зеленський.

Джерело: «Громадське»