Во Львове в результате взрыва гранаты погиб человек

Во Львове в результате взрыва гранаты погиб человекhttps://racurs.ua/n197157-vo-lvove-v-rezultate-vzryva-granaty-pogib-chelovek.htmlРакурс
У Львові вранці біля одного з багатоквартирних будинків на вулиці Пасічній пролунав вибух.
Згодом було встановлено, що внаслідок події смертельні травми отримав 34-річний львів’янин, інших постраждалих немає. Попередньо, вибухнула граната Ф-1. Про це сьогодні, 10 липня, повідомляє прес-служба поліції Львівської області.
Зазначається, що на тілі загиблого були виявлені численні осколкові поранення.
Також попередньо встановлено, що травми чоловік отримав внаслідок вибуху гранати, ймовірно, Ф-1, — зазначають у поліції.
Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою «самогубство) та за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.
Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події та походження боєприпасу. Призначено експертизи.