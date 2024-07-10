У Львові внаслідок вибуху гранати загинула людина

34-річний чоловік загинув внаслідок вибуху гранати у Львові, фото: Поліція Львівської області

https://racurs.ua/ua/n197157-u-lvovi-vnaslidok-vybuhu-granaty-zagynula-ludyna.html

Ракурс

У Львові вранці біля одного з багатоквартирних будинків на вулиці Пасічній пролунав вибух.

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Згодом було встановлено, що внаслідок події смертельні травми отримав 34-річний львів’янин, інших постраждалих немає. Попередньо, вибухнула граната Ф-1. Про це сьогодні, 10 липня, повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Зазначається, що на тілі загиблого були виявлені численні осколкові поранення.

Також попередньо встановлено, що травми чоловік отримав внаслідок вибуху гранати, ймовірно, Ф-1, — зазначають у поліції.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою «самогубство) та за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події та походження боєприпасу. Призначено експертизи.