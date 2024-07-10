Последствия российской ракетной атаки по «Охматдету» 8 июля, фото: МВД

https://racurs.ua/n197163-v-bolnice-skonchalsya-nahodivshiysya-v-ohmatdete-vo-vremya-raketnoy-ataki-malchik-minzdrav.html

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Помер восьмирічний хлопчик, який в момент російської ракетної атаки знаходився у реанімації дитячої лікарні «Охматдит» у Києві.

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Про це сьогодні, 10 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.