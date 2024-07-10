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Ракурс
Последствия российской ракетной атаки по «Охматдету» 8 июля, фото: МВД

В больнице скончался находившийся в «Охматдете» во время ракетной атаки мальчик — Минздрав

10 июл 2024, 19:32
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Помер восьмирічний хлопчик, який в момент російської ракетної атаки знаходився у реанімації дитячої лікарні «Охматдит» у Києві.


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Про це сьогодні, 10 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в НДСЛ Охматдит під час терористичної атаки 8 липня, — зазначив він. — Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації Охматдиту. Після — він був транспортований до однієї з лікарень Києва.

Источник: Ракурс


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