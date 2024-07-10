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Помер восьмирічний хлопчик, який в момент російської ракетної атаки знаходився у реанімації дитячої лікарні «Охматдит» у Києві.
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Про це сьогодні, 10 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в НДСЛ Охматдит під час терористичної атаки 8 липня, — зазначив він. — Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації Охматдиту. Після — він був транспортований до однієї з лікарень Києва.
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