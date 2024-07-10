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В Украине вводят централизованную печать повесток, фото: «Моя Винница»
Повестки будут выписывать по-новому — Минобороныhttps://racurs.ua/n197162-povestki-budut-vypisyvat-po-novomu-minoborony.htmlРакурс
Кабмін ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на ТЦК та централізованого друку повісток.
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Про це повідомляє прес-служба Міноборони.
Зазначається, що зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період ініціювали Міністерство оборони та Генеральний штаб.
Постанова, ухвалена урядом, значно зменшить паперове навантаження на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та централізує процес друку повісток, — наголошують у відомстві.
Зазначається, що відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У Міноборони зазначають, що це суттєво спрощує та прискорює процедуру.
Раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів, — зазначили в Міноборони. — Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру Оберіг. Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
Ці нововведення дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК та оптимізувати процеси військового обліку, підвищивши їхню ефективність, — наголосили у відомстві. -Варто зазначити, що спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився — повістки й надалі будуть вручатися особисто або надсилатися засобами пошти.
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