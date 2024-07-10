В Украине вводят централизованную печать повесток, фото: «Моя Винница»

https://racurs.ua/n197162-povestki-budut-vypisyvat-po-novomu-minoborony.html

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Кабмін ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на ТЦК та централізованого друку повісток.

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Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Зазначається, що зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період ініціювали Міністерство оборони та Генеральний штаб.

Постанова, ухвалена урядом, значно зменшить паперове навантаження на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та централізує процес друку повісток, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У Міноборони зазначають, що це суттєво спрощує та прискорює процедуру.

Раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів, — зазначили в Міноборони. — Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру Оберіг. Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису.