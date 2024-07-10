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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: «Укрэнерго»
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В Україні завтра, 11 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
З 16.00 до 23.00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно, — вказано в повідомленні. — У решту годин буде задіяно три черги.
Зазначається, що причиною посилення обмежень є зростання споживання у спеку.
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