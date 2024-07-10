Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні тривають відключення електроенергії, фото: «Укренерго»

Графіки відключень 11 липня діятимуть впродовж усієї доби — Укренерго

10 лип 2024, 18:32
999

В Україні завтра, 11 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби.


.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

З 16.00 до 23.00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно, — вказано в повідомленні. — У решту годин буде задіяно три черги.

Зазначається, що причиною посилення обмежень є зростання споживання у спеку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів