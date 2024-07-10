З України намагалися вивезти скрипку, ймовірно, роботи Страдіварі, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n197160-skrypku-stradivari-namagalysya-vyvezty-z-ukrayiny-foto.html

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Скрипку, ймовірно, роботи Страдіварі, намагалися вивезти з України.

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Про це сьогодні, 10 липня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що старовинний музичний інструмент маркований «Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713», який, ймовірно, може становити історичну цінність, прикордонники виявили в багажнику автівки на пункті пропуску з Румунією.