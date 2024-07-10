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Ракурс
З України намагалися вивезти скрипку, ймовірно, роботи Страдіварі, фото: ДПСУ

Скрипку Страдіварі намагалися вивезти з України (ФОТО)

10 лип 2024, 17:58
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Скрипку, ймовірно, роботи Страдіварі, намагалися вивезти з України.


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Про це сьогодні, 10 липня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що старовинний музичний інструмент маркований «Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713», який, ймовірно, може становити історичну цінність, прикордонники виявили в багажнику автівки на пункті пропуску з Румунією.

Скрипку вилучили представники митниці і спрямували її на експертизу, — вказано в повідомленні.

З України намагалися вивезти скрипку, ймовірно, роботи Страдіварі, фото: ДПСУ

Джерело: Ракурс


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