Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
З України намагалися вивезти скрипку, ймовірно, роботи Страдіварі, фото: ДПСУ
Скрипку Страдіварі намагалися вивезти з України (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197160-skrypku-stradivari-namagalysya-vyvezty-z-ukrayiny-foto.htmlРакурс
Скрипку, ймовірно, роботи Страдіварі, намагалися вивезти з України.
.
Про це сьогодні, 10 липня, повідомила прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що старовинний музичний інструмент маркований «Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713», який, ймовірно, може становити історичну цінність, прикордонники виявили в багажнику автівки на пункті пропуску з Румунією.
Скрипку вилучили представники митниці і спрямували її на експертизу, — вказано в повідомленні.
Читайте також
Секрет неповторного звучання скрипок Страдіварі розкрили вчені
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...