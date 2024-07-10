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Из Украины пытались вывезти скрипку, вероятно, работы Страдивари, фото: ГПСУ
Скрипку Страдивари пытались вывезти из Украины (ФОТО)https://racurs.ua/n197160-skripku-stradivari-pytalis-vyvezti-iz-ukrainy-foto.htmlРакурс
Скрипку, ймовірно, роботи Страдіварі, намагалися вивезти з України.
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Про це сьогодні, 10 липня, повідомила прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що старовинний музичний інструмент маркований «Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713», який, ймовірно, може становити історичну цінність, прикордонники виявили в багажнику автівки на пункті пропуску з Румунією.
Скрипку вилучили представники митниці і спрямували її на експертизу, — вказано в повідомленні.
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