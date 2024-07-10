Безпекову угоду з Люксембургом підписала Україна

Люксембург та Україна підписали безпекову угоду, фото: «Европейский вояж»

https://racurs.ua/ua/n197159-bezpekovu-ugodu-z-luksemburgom-pidpysala-ukrayina.html

Ракурс

Україна та Люксембург уклали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Текст угоди сьогодні, 10 липня, опубліковано на сайті Офісу президента.

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Згідно з текстом угоди:

Люксембург підтримуватиме Україну у впровадженні реформ на шляху до майбутнього членства в НАТО та продовжить надавати військову підтримку в сухопутній, повітряній та кіберелектромагнітній сферах;

у документі вказано, що Люксембург виділив 80 млн євро на військову підтримку України на 2024 рік і продовжуватиме з такою ж динамікою надавати військову допомогу та підтримку Україні протягом строку дії угоди за умови схвалення парламентом;

військову підтримку від Люксембургу використовуватимуть лише відповідно до міжнародного права та міжнародного гуманітарного права;

Люксембург узяв на себе провідну роль в IT-коаліції, а також робить внесок у коаліцію ППО та артилерії для допомоги Україні;

Люксембург також може визначити можливості для розширення своєї участі в інших коаліціях, враховуючи свої спроможності та військові потреби України;

в разі майбутнього збройного нападу на Україну сторони протягом 24 годин проведуть консультації щодо потреб України в самообороні. Люксембург надасть Україні військову та економічну підтримку, а також виступатиме за накладення санкцій на агресора.