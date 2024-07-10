Наслідки російської ракетної атаки по «Охматдиту» 8 липня, фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n197163-u-likarni-pomer-hlopchyk-yakyy-perebuvav-v-ohmatdyti-pid-chas-raketnoyi-ataky-moz.html

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Помер восьмирічний хлопчик, який в момент російської ракетної атаки знаходився у реанімації дитячої лікарні «Охматдит» у Києві.

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Про це сьогодні, 10 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.