Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської ракетної атаки по «Охматдиту» 8 липня, фото: МВС

У лікарні помер хлопчик, який перебував в «Охматдиті» під час ракетної атаки — МОЗ

10 лип 2024, 19:32
999

Помер восьмирічний хлопчик, який в момент російської ракетної атаки знаходився у реанімації дитячої лікарні «Охматдит» у Києві.


.

Про це сьогодні, 10 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в НДСЛ Охматдит під час терористичної атаки 8 липня, — зазначив він. — Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації Охматдиту. Після — він був транспортований до однієї з лікарень Києва.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів