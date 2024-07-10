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Последствия российского обстрела, фото: ГСЧС
В пригороде Херсона спасатели попали под повторный обстрел (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n197165-v-prigorode-hersona-spasateli-popali-pod-povtornyy-obstrel-foto-video.htmlРакурс
На Херсонщині у передмісті обласного центру рятувальники сьогодні потрапили під повторний удар.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що після влучення російського боєприпасу спалахнув житловий будинок у передмісті Херсона. За викликом прибули вогнеборці.
Як тільки почали гасити пожежу, ворог підступно обстріляв той самий район. На щастя, з особового складу ніхто не постраждав. Пожежу ліквідовано, — вказано в повідомленні.
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