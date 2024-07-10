Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского обстрела, фото: ГСЧС

В пригороде Херсона спасатели попали под повторный обстрел (ФОТО, ВИДЕО)

10 июл 2024, 20:52
999

На Херсонщині у передмісті обласного центру рятувальники сьогодні потрапили під повторний удар.


.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що після влучення російського боєприпасу спалахнув житловий будинок у передмісті Херсона. За викликом прибули вогнеборці.

Як тільки почали гасити пожежу, ворог підступно обстріляв той самий район. На щастя, з особового складу ніхто не постраждав. Пожежу ліквідовано, — вказано в повідомленні.

Наслідки російського обстрілу, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров