Последствия российского обстрела, фото: ГСЧС

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На Херсонщині у передмісті обласного центру рятувальники сьогодні потрапили під повторний удар.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що після влучення російського боєприпасу спалахнув житловий будинок у передмісті Херсона. За викликом прибули вогнеборці.