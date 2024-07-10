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Рашисты обстреляли Николаевщину — один человек погиб, восемь ранены (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n197167-rashisty-obstrelyali-nikolaevschinu-odin-chelovek-pogib-vosem-raneny-foto-video.htmlРакурс
На Миколаївщині російські загарбники сьогодні, 10 липня, завдали удару по Вознесенській громаді.
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В результаті вісім цивільних громадян постраждали, одна людина загинула. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа на загальній площі 1 тис. кв м. Рятувальники її вже ліквідували.
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