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Последствия российских обстрелов Николаевщины, фото: ГСЧС

Рашисты обстреляли Николаевщину — один человек погиб, восемь ранены (ФОТО, ВИДЕО)

10 июл 2024, 21:54
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На Миколаївщині російські загарбники сьогодні, 10 липня, завдали удару по Вознесенській громаді.


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В результаті вісім цивільних громадян постраждали, одна людина загинула. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа на загальній площі 1 тис. кв м. Рятувальники її вже ліквідували.

Наслідки російського обстрілу Миколаївщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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