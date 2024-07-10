Военнообязанным грозят крупные штрафы за необновление данных, фото: dev.ua

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Військовозобовʼязані українці, які уточнювали дані у ТЦК до 18 травня — дати набуття чинності нового закону про мобілізацію, мають зробити уточнення після 18 травня, інакше отримають штраф.

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Про це в інтерв’ю виданню «Телеграф» заявив речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін.

Він зазначив, що уточнити дані протягом 60 днів мають призовники, військовозобов’язані і резервісти — незалежно від того, заброньовані вони чи мають відстрочку. Оновити дані мають також жінки, які вже перебувають на військовому обліку.

Причому наголошу: це повинні зробити й ті, хто поновлював свої військово-облікові дані ще до вступу в дію нового закону про мобілізацію, тобто до 18 травня, — заявив Істомін.

Речник наголосив, що оновлювати дані не обов’язково саме в ТЦК — зробити це можна також у ЦНАПі чи в електронному кабінеті призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Резерв+".

Істомін зазначив, що більшість тих, хто зараз стоїть у чергах біля колишніх військкоматів, хочуть продовжити бронь.

В основному це робітники підприємств, яких керівники направляють для проходження військово-лікарської комісії і оновлення даних, — зазначив він.

Джерело: «Телеграф»