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Ракурс
Эксразведчика Червинского выпустят под залог в 9 млн грн

Эксразведчика Червинского выпустят под залог в 9 млн грн

15 июл 2024, 22:29
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Колишнього в.о. командира однієї з частин Сил спецоперацій РоманаЧервінського випустять під заставу у понад дев’ять мільйонів гривень.


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До внесення застави він буде під вартою. Таке рішення ухвалив апеляційний суд Кропивницького, повідомила з зали суду кореспондентка Суспільного.

За словами адвоката Червінського Костянтина Глоби, 27 народних депутатів та окремо 51 особа виявили бажання взяти Червінського на поруки.

Червінський — колишній в.о. командира однієї із частин Сил спеціальних операції.

У квітні 2023 йому оголосили підозру, за дії, які нібито призвели до жертв і знищення техніки після обстрілу аеродрому «Канатове» в Кіровоградській області. Військовослужбовцю інкримінують порушення ч. 5 ст. 426−1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Червінського випустили під заставу у переддень 10 роковини трагедії з МН-17, збитого російським Буком. До трагедії був причетний і покидьок Цемах, якого Роман з колегами вивіз з окупованого Донецька як важливого свідка у справі по російським злочинам.

Але Цемаха не судили, його віддали Москві в обмін на українських полонених.

Источник: Ракурс


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