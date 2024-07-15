Ексрозвідника Червінського випустять під заставу у 9 млн грн

https://racurs.ua/ua/n197327-eksrozvidnyka-chervinskogo-vypustyat-pid-zastavu-u-9-mln-grn.html

Ракурс

Колишнього в.о. командира однієї з частин Сил спецоперацій РоманаЧервінського випустять під заставу у понад дев’ять мільйонів гривень.

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До внесення застави він буде під вартою. Таке рішення ухвалив апеляційний суд Кропивницького, повідомила з зали суду кореспондентка Суспільного.

За словами адвоката Червінського Костянтина Глоби, 27 народних депутатів та окремо 51 особа виявили бажання взяти Червінського на поруки.

Червінський — колишній в.о. командира однієї із частин Сил спеціальних операції.

У квітні 2023 йому оголосили підозру, за дії, які нібито призвели до жертв і знищення техніки після обстрілу аеродрому «Канатове» в Кіровоградській області. Військовослужбовцю інкримінують порушення ч. 5 ст. 426−1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Червінського випустили під заставу у переддень 10 роковини трагедії з МН-17, збитого російським Буком. До трагедії був причетний і покидьок Цемах, якого Роман з колегами вивіз з окупованого Донецька як важливого свідка у справі по російським злочинам.

Але Цемаха не судили, його віддали Москві в обмін на українських полонених.