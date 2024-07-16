Орбан отправил свой «мирный план» всем европейским лидерам. Фото:

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав свій «мирний план» усім європейським лідерам.

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Глава угорського уряду письмово поінформував лідерів Європейської Ради про досвід переговорів, першу фазу миротворчої місії та пропозиції Угорщини. Для припинення війни в Україні зміна курсу має бути розроблена та реалізована зараз. Про це заявив представник прем'єра Балаж Орбан.

Він зазначив, що план Орбана, який отримали європейські лідери, базується на реалістичній оцінці ситуації, реальних цілях і відповідному графіку. Також він не виключив, що Будапешт може виконати роль посередникам у врегулювання збройного конфлікту.

Нашу роль не можна ні переоцінювати, ні недооцінювати. Ми точно знаємо, на що вистачає сил країни, а на що — ні. З першого дня конфлікту ми були гідними довіри представниками миру, і ми єдині, хто може вести переговори з кожною стороною, — зазначив він.

Представник Орбана каже, що існують три-чотири держави, які можуть зіграти вирішальну роль посередників: США, Європа, Китай та Туреччина, за допомогою якої було укладено часткову угоду з питання зернових коридорів у Чорному морі.

Також, як заявили в Будапешті, у разі перемоги на виборах Дональд Трамп готовий одразу стати посередником у переговорах між Україною та росією.

Нагадаємо, після початку головування Угорщини в Раді Євросоюзу, угорський прем'єр Віктор Орбан відвідав Україну, росію, Китай та зустрівся з Дональдом Трампом у США. Він також відвідав саміт в Азербайджані. Євросоюз ці поїздки розкритикував.

Орбан заявив, що після поїздок до Києва та Москви «стало зрозуміло, що Україна і росія дуже рішуче налаштовані воювати, і без втручання зовнішніх посередників ми, на жаль, побачимо дуже жорстокі руйнування в найближчі місяці».