Орбан предложил ЕС возобновить дипломатические отношения с рф. Фото:

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував Євросоюзу відновити дипломатичні відносини з росією.

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Після відвідин України, росії, Китаю, Туреччини та США угорський прем'єр дав свою оцінку переговорів з лідерами цих країн. Орбан закликав Брюссель до переговорів із КНР про «мирну конференцію», відновлення дипломатичних відносин із росією і «політичного наступу» на країни Півдня, чию «повагу ми втратили через нашу позицію щодо війни в Україні». Про це пише німецьке видання Bild.

Орбан висловив свою підтримку кандидату в президенти США Дональду Трампу, бо той «має детальні та обґрунтовані плани» для того, аби виступити в ролі мирного посередника між Україною та рф в разі перемоги на виборах.

Також Орбан вважає, що інтенсивність війни в Україні «радикально посилиться» в найближчому майбутньому.

За інформацією видання Politico, 63 євродепутати закликають позбавити Угорщину права голосу в Євросоюзі на тлі орбанівських «мирних місій». У своєму листі, на який спирається видання, вказується, що Орбан «вже завдав значної шкоди, експлуатуючи та зловживаючи роллю головуючого в Єврораді». Зазначається, що цей лист «є останньою спробою засудити Будапешт».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав свій «мирний план» усім європейським лідерам. У Будапешті наголосили, що цей план нібито базується на реалістичній оцінці ситуації, реальних цілях і відповідному графіку.

Джерела: Bild, Politico