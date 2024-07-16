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Ракурс
Марьяна Безуглая попала в базу «Миротворца». Фото:

Нардеп Безуглая попала в базу «Миротворца»

16 июл 2024, 15:03
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Народний депутат Мар’яна Безугла потрапила до бази сайту «Миротворець».


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В її профайлі вказується, що діяльність Безуглої має «явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії». Парламентар «свідомо дискредитувала» органи державної влади та управління України.

Зазначається, що «цілеспрямована та системна» діяльність Мар’яни Безуглої проти керівництва ЗСУ в період з 2022 року по 2024 роки має «явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії».

Також Безуглу звинувачують у:

  • усвідомлених публічних діях, спрямованих на дискредитацію органів державної влади та управління України;
  • усвідомлених діях, спрямованих на дискредитацію та деморалізацію ЗСУ;
  • перешкоджанні законній діяльності ЗСУ;
  • свідомих діях, спрямованих на розкол громадянського суспільства в Україні;
  • свідомому поширенні інформації, що містить державну таємницю та використовується рф для досягнення стратегічних цілей під час планування і ведення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.

Нагадаємо, свого часу Мар’яна Безугла почала критикувати «стару гвардію генералів» на чолі з головкомом Олександром Сирським. Раніше ж вона критикувала Валерія Залужного.

А нещодавно дісталося й командувачу Повітряних сил Миколі Олещуку. Нардеп звинуватила його у відсутності підготовки до прийняття F-16. Вона заявляла, що «інфраструктура для них досі не готова, а ставлення до навчання пілотів з боку керівництва ВСУ не витримує жодної критики».

Источник: Ракурс


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