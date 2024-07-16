Марьяна Безуглая попала в базу «Миротворца». Фото:

https://racurs.ua/n197344-nardep-bezuglaya-popala-v-bazu-mirotvorca.html

Ракурс

Народний депутат Мар’яна Безугла потрапила до бази сайту «Миротворець».

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В її профайлі вказується, що діяльність Безуглої має «явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії». Парламентар «свідомо дискредитувала» органи державної влади та управління України.

Зазначається, що «цілеспрямована та системна» діяльність Мар’яни Безуглої проти керівництва ЗСУ в період з 2022 року по 2024 роки має «явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії».

Також Безуглу звинувачують у:

усвідомлених публічних діях, спрямованих на дискредитацію органів державної влади та управління України;

усвідомлених діях, спрямованих на дискредитацію та деморалізацію ЗСУ;

перешкоджанні законній діяльності ЗСУ;

свідомих діях, спрямованих на розкол громадянського суспільства в Україні;

свідомому поширенні інформації, що містить державну таємницю та використовується рф для досягнення стратегічних цілей під час планування і ведення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.

Нагадаємо, свого часу Мар’яна Безугла почала критикувати «стару гвардію генералів» на чолі з головкомом Олександром Сирським. Раніше ж вона критикувала Валерія Залужного.

А нещодавно дісталося й командувачу Повітряних сил Миколі Олещуку. Нардеп звинуватила його у відсутності підготовки до прийняття F-16. Вона заявляла, що «інфраструктура для них досі не готова, а ставлення до навчання пілотів з боку керівництва ВСУ не витримує жодної критики».