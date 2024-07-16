Порошенко внес все 9 млн залога за эксразведчика Червинского

https://racurs.ua/n197346-poroshenko-vnes-vse-9-mln-zaloga-za-eksrazvedchika-chervinskogo.html

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Петро Порошенко вніс усі 9 млн 84 тис. грн застави за Романа Червінського.

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Про це експрезидент повідомив у своїх соцмережах.

Розвідника обвинувачують у перевищенні службових повноважень. За версією слідства, у 2022 році він начебто без погодження проводив операцію, щоб заманити російського пілота із літаком до України.

Однак, росіяни вели свою оперативну гру. Вони завдали удару по аеродрому Канатове, де мали прийняти російський борт. Загинув командир військової частини та було знищено два винищувачі.

15 липня суд у Кропивницькому змінив Червінському запобіжний захід.