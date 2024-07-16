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16 июля – последний день обновления военно-учетных данных. Что нужно знать
16 июля — последний день обновления военно-учетных данных. Что нужно знатьhttps://racurs.ua/n197348-16-iulya-posledniy-den-obnovleniya-voenno-uchetnyh-dannyh-chto-nujno-znat.htmlРакурс
16 липня — останній день оновлення військово-облікових даних. Генштаб ЗСУ відповів на найпоширеніші запитання щодо цього.
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Громадян, які не встигли оновити свої військово-облікові дані, можуть оштрафувати.
Автоматично штрафи виписуватися не будуть.
Незгодні громадяни можуть звернутися до суду для оскарження, але лише протягом 10- ти днів.
За одне правопорушення передбачений один штраф. Рішення прийматиме керівник ТЦК та СП.
Сума штрафу за перше адмінпорушення — 17000 грн, за повторне протягом року 25500 грн.
Якщо громадянин не сплачує штраф, справа може бути передана до виконавчої служби, а майно боржника чи рахунки може бути арештоване.
Оновлення військово-облікових даних не означає автоматичне направлення на ВЛК — для цього будуть надсилатися окремі повістки.
Військовозобов’язані за кордоном, можуть оновити свої дані через застосунок «Резерв+" або звернутися до консульських установ.
«Укрпошта» буде розсилати повістки за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних.
Громадянам, які оновили свої дані до 16 липня, можуть надсилатися повістки для проходження ВЛК. Тих, хто не встиг можуть, зокрема, тимчасово обмежити в праві користування транспортними засобами.
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