16 липня - останній день оновлення військово-облікових даних. Що треба знати

https://racurs.ua/ua/n197348-16-lypnya-ostanniy-den-onovlennya-viyskovo-oblikovyh-danyh-scho-treba-znaty.html

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16 липня — останній день оновлення військово-облікових даних. Генштаб ЗСУ відповів на найпоширеніші запитання щодо цього.

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Громадян, які не встигли оновити свої військово-облікові дані, можуть оштрафувати.

Автоматично штрафи виписуватися не будуть.

Незгодні громадяни можуть звернутися до суду для оскарження, але лише протягом 10- ти днів.

За одне правопорушення передбачений один штраф. Рішення прийматиме керівник ТЦК та СП.

Сума штрафу за перше адмінпорушення — 17000 грн, за повторне протягом року 25500 грн.

Якщо громадянин не сплачує штраф, справа може бути передана до виконавчої служби, а майно боржника чи рахунки може бути арештоване.

Оновлення військово-облікових даних не означає автоматичне направлення на ВЛК — для цього будуть надсилатися окремі повістки.

Військовозобов’язані за кордоном, можуть оновити свої дані через застосунок «Резерв+" або звернутися до консульських установ.

«Укрпошта» буде розсилати повістки за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних.

Громадянам, які оновили свої дані до 16 липня, можуть надсилатися повістки для проходження ВЛК. Тих, хто не встиг можуть, зокрема, тимчасово обмежити в праві користування транспортними засобами.