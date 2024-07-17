Эксглава ВС вернулся в Киев из Солотвина, ему продлили обязанности

https://racurs.ua/n197382-eksglava-vs-vernulsya-v-kiev-iz-solotvina-emu-prodlili-obyazannosti.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд продовжив до 17 вересня строк дії обов’язків, покладених на суддю Верховного суду Всеволода Князєва (здати паспорти, не відлучатися за межі України тощо).

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Його 10 липня помітили в Солотвині Закарпатської області. Суддя там був нібито з метою відпочинку, але вже сьогодні особисто був у ВАКС в Києві, пише журналіст Олег Новіков.

Прокурор САП просив продовжити дію всіх обов’язків, а обов’язок не відлучатися за межі України без дозволу змінити на не відлучатися за межі Києва та Київської області без дозволу.

Судді продовжили низку обов’язків, але зобов’язання не покидати межі України залишили без змін. Водночас головуючий суддя ВАКС Сергій Мойсак наголосив, що прокурор САП може окремо попросити про покладання додаткового обов’язку на Князєва, а саме: не перебувати в прикордонних зонах. Поки не зрозуміло, чи прокурор буде подавати таке клопотання. Під час засідання з’ясувалося, що Князєв ще планує поїздку до Одеси.

10 липня суддю виявили на контрольному посту в автівці, де він їхав пасажиром. У нього відібрали пояснення щодо мети перебування в прикордонні. Про подію поінформовали поліцію і ТЦК.

Сам Князєв в коментарі «Бабелю» заявив, що на блокпості перевірили документи і попросили проїхати з ними до відділу для ретельної перевірки документів.

Після перевірки документів звʼязалися з НАБУ і зʼясували, що до мене немає претензій. Після цього я залишив відділ прикордонної служби. Наразі перебуваю на Закарпатті і планую продовжити відпочинок, — додав суддя.

Нагадаємо, ВАКС почав слухати справу про хабар у 2,7 млн доларів, у якій Князєв є обвинуваченим. В кінці січня за суддю внесли заставу у 18,1 млн грн і він вийшов на волю.

В травні з Князєва зняли електронний браслет. Він скаржився, що у нього через браслет алергія. А ще заявляв, що в його помешканні по 6 годин немає світла, що робить браслет неефективним.

ВАКС продовжив термін дії обов’язків Князєва до 27 липня 2024 року. Він зобов’язаний:

прибувати до прокурора чи суду за першою вимогою;

не виїжджати за межі України;

утримуватись від спілкування зі свідками;

здати паспорти для виїзду за кордон.

Зараз Князєв — за крок від звільнення з посади судді. У червні Перша Дисциплінарна палата ВРП одноголосно внесла подання про звільнення судді через порушення обмежень щодо отримання подарунків. Йдеться про оренду 4-кімнатної квартири у Києві за 1000 грн на місяць.

А поки обвинувачений у корупції суддя продовжує працювати у Верховному суді, отримувати по 150−200 тисяч грн на місяць та їздити в оплачувані відпустки.