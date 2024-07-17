Украина вернула из российского плена 95 военных

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Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Також Зеленський подякував ОАЕ за посередництво у цьому звільненні

У Міноборони терористичної федерації також заявили про обмін 95 своїх людей.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що під час обміну полоненими її апарат зустрівся із представником офісу омбудсмена України. Вони обговорювали «спільні гуманітарні акції».

Під час попереднього обміну, який відбувся у червні й також був організований за сприяння ОАЕ, росія та Україна повернули по 90 полонених.