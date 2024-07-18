Демократы отложили выдвижение Байдена, он может объявить о выходе из гонки

https://racurs.ua/n197427-demokraty-otlojili-vydvijenie-baydena-on-mojet-obyavit-o-vyhode-iz-gonki.html

Ракурс

Демократична партія США відклала висування Джо Байдена кандидатом у президенти США. Сам він може оголосити про вихід з перегонів цими вихідними.

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Про це 18 липня повідомили західні ЗМІ.

The New York Times із посиланням на джерела пише, що онлайн-голосування за кандидатуру Байдена перенесли на з наступного тижня на перший тиждень серпня.

Ініціатором перенесення є лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс.

Раніше він разом із лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером закликав Байдена вийти з президентських перегонів, пише The Washington Post.

Тим часом великі донори Демократичної партії, за даними NYT, телефонують впливовим політикам, пропонуючи закликати Байдена відмовитися від кампанії, пропонуючи натомість фінансову підтримку.

Водночас кампанія Байдена отримує багато дрібних пожертвувань, а риторика самого президента стає дедалі більш антиелітарною.

Відмовитися від балотування Байдена намагалася вмовитися і колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, пише CNN із посиланням на поінформовані джерела.

Під час приватної розмови Пелосі сказала Байдену, що результати опитувань не на його користь. Однак чинний президент США їй заперечив.

Однак, за даними порталу Axios, Джо Байден поступово дослухається до закликів вийти з перегонів, і може оголосити про це рішення цими вихідними.