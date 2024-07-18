В этом году абитуренты смогут получить государственный грант через "Дію"

https://racurs.ua/n197428-v-etom-godu-abiturenty-smogut-poluchit-gosudarstvennyy-grant-v-diu.html

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Цьогоріч вступники вперше зможуть отримати державний грант для оплати контракту в університеті через застосунок «Дія».

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Йдеться про 15 тис. грн і більше щорічно протягом навчання. Для цього бал з НМТ з будь-яких двох предметів має бути більш як 150. Сповіщення про можливість отримати грант вступники отримають в електронному кабінеті.

Водночас студенти, які вступили на бюджетну форму, як і раніше, отримають повне фінансування від держави.

За інформацією МОН України вступники, які претендують на навчання на контракті, матимуть унікальну можливість отримати додаткову фінансову підтримку — державний грант. Це допоможе частково покрити вартість навчання на будь-якій бакалаврській програмі (або на програмі підготовки медика). Таке рішення ухвалено сьогодні урядом України.

Державний грант — це можливість для вступників, які здобуватимуть першу вищу освіту за контрактом отримати від 15 тис. грн і більше на рік для покриття частини вартості навчання.

Важливе уточнення. Вступ на бюджетну форму залишається без змін: якщо студент вступає на бюджетне місце, держава оплачує всю вартість навчання.

Отримати грант може вступник, який:

вступає на бакалаврат (або магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування) після школи або коледжу;

вступає на денну або дуальну форму навчання на контракт;

має результати НМТ (ЗНО) з будь-яких двох предметів з оцінками не менше ніж 150 балів (грант першого рівня) або не менше ніж 170 балів (грант другого рівня).

Загалом сума гранту визначається індивідуально для кожного — за результатом НМТ та з урахуванням коефіцієнту спеціальності.

Для вступників із результатом НМТ від 150 балів з будь-яких 2-х предметів є можливість отримати грант у розмірі 15 тис. грн.

Грант другого рівня передбачає, що вступники з результатом НМТ від 170 балів з будь-яких 2-х предметів претендуватимуть на грант у розмірі 25 тис. грн.

Важливо — розмір гранту може бути більшим (тобто, помножений на відповідний коефіцієнт), що залежатиме від обраної спеціальності.

Зазначимо, що для деяких спеціальностей не передбачено гранту першого рівня, лише другого (отже, для вступників, у яких не менше ніж 170 балів із мінімум двох предметів).

Якщо ж студент вступає на бюджет, держава оплачує всю вартість навчання. Державні гранти не впливатимуть на тих студентів, які цьогоріч вступають на бюджет, вони отримають від держави оплату повної вартості навчання.

Алгоритм отримання грантів: