Словакия и Венгрия заявили об остановке транзита нефти российского "Лукойла" из-за украинских санкций

https://racurs.ua/n197432-postavki-lukoyla-v-vengriu-i-slovakiu-ostanovleno-iz-za-usileniya-sankciy-so-storony-ukrainy.html

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Словаччина та Угорщина більше не отримують нафту російського «Лукойлу» через санкції, які Україна ввела проти компанії.

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Водночас зазначається, що нафта інших російських підприємств продовжує потрапляти до країн через нафтопровід «Дружба».

Минулого місяця Україна посилила санкції проти «Лукойлу», які фактично забороняють компанії використовувати Україну як країну транзиту своєї продукції.

Для угорської компанії «Mol» московитські постачання забезпечують дві третини усієї сирої нафти, але не виключено, що вона зможе повністю замінити їх з 2025 року.

Уряд у Будапешті вилучив майже весь прибуток, отриманий Mol, за допомогою спеціального податку, спрямованого на покриття дефіциту бюджету.

Зараз в Україні склалася юридична ситуація, згідно з якою «Лукойл» не здійснює постачання в Угорщину. Зараз ми працюємо над правовим рішенням, — сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто журналістам після зустрічі з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим.

«Лукойл» перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими — стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.