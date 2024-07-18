МОК опубликовал список допущенных к Олимпиаде в Париже россиян и белорусов

https://racurs.ua/n197434-mok-opublikoval-spisok-dopuschennyh-k-olimpiade-v-parije-rossiyan-i-belorusov.html

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31 «нейтральний» атлет прийняв запрошення Міжнародного олімпійського комітету і виступатиме на Олімпіаді-2024.

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МОК опублікував список спортсменів з паспортами рф та Білорусі, що зможуть виступити на Іграх-2024 у Парижі, на своєму офіційному сайті.

Щоб отримати запрошення, спортсмени мали пройти перевірку МОК на дотримання критеріїв нейтральності та виступатимуть під прапором «нейтральних атлетів», виключно в особистих турнірах.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня до 11 серпня. У грудні 2023-го МОК допустив російських і білоруських атлетів до участі в нейтральному статусі. Також була умова, що спортсменів не допускають, якщо вони активно висловлюються на підтримку російського вторгнення.

Утім, як з’ясувала правозахисна група Global Rights Compliance, більшість цих спортсменів підтримують війну рф в Україні і порушили правила нейтралітету. Група зазначає, що вони надавали ці докази Олімпійському комітету.

Щонайменше девʼятеро з них їздили в окупований Крим, прославляють окупантів і шанують російських генералів. Згодом половина спортсменів або самі відмовились від участі, або не пройшли перевірку.

Троє з 15 допущених росіян були фігурантами нашого розслідування — це Тамара Дронова (працювала у структурі силовиків «Динамо» та їздила в окупований Крим), Олена Іванченко (відвідувала Крим і виступала в окупованому Севастополі) та Анжела Бладцева (виступала на фоні Z-символіки, надпису «Своих не бросаем» та інших пропагандистських плакатів).

Відповідно до принципів МОК, нейтральні спортсмени не мають підтримувати війну проти України, а також використовувати національну чи мілітарну символіку, як-от георгіївські стрічки чи символ Z. Це стосується і соцмереж, інтервʼю та репостів спортсменів. Тобто Дронова, Іванченко і Бладцева не відповідають критерії «нейтральний спортсмен».