Зеленский предположил, когда уйдет в отставку с поста президента

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський припустив, що піде у відставку, але тоді, коли «покінчить» із росією та путіним і закінчить війну.

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Ми маємо з нею (війною) покінчити. Ми маємо покінчити з ним (володимиром путіним). Я думаю, це дуже важливо для наших людей і нашої країни", — сказав Зеленський у розмові з BBC.

Він також визнав, що може передати владу комусь іншому, однак наголосив, що це станеться лише після завершення війни з росією.

Нагадаємо, повноваження президента мали б закінчитися 20 травня 2024 року. Однак Конституція забороняє проведення будь-яких виборів під час воєнного стану, тому каденція Зеленського триває

Сам президент раніше казав, що хотів би, щоб президентські вибори 2024 року відбулися за планом. Однак, за його словами, організувати вибори в умовах бойових дій складно, а також це суперечить законодавству.

Зеленський також казав, що термін його президентських повноважень не завершився, адже в країні діє воєнний стан і його каденція триває. У Європейському Союзі також запевнили, що не мають сумнівів щодо легітимності Зеленського.