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На «Новой почте» произошел технический сбой
На «Новой почте» произошел технический сбойhttps://racurs.ua/n197439-na-novoy-pochte-proizoshel-tehnicheskiy-sboy.htmlРакурс
На «Новій пошті» технічний збій.
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У звʼязку із деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи із обслуговування клієнтів, йдеться у повідомленні оператора.
Роботу буде відновлено найближчим часом, обіцяють на «Новій пошті».
Причини вже зʼясовані. Роботу буде відновлено найближчим часом. Як тільки піднімемось — обовʼязково проінформуємо
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