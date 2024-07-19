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Ракурс
На "Новій пошті" технічний збій

На «Новій пошті» стався технічний збій

19 лип 2024, 09:21
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На «Новій пошті» технічний збій.


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У звʼязку із деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи із обслуговування клієнтів, йдеться у повідомленні оператора.

Роботу буде відновлено найближчим часом, обіцяють на «Новій пошті».

Причини вже зʼясовані. Роботу буде відновлено найближчим часом. Як тільки піднімемось — обовʼязково проінформуємо

Джерело: Ракурс


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