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Россияне пытались разобрать боеприпас с помощью долота и топора, скриншот видео
Российские военные подорвались, разбирая боеприпас топором (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197457-rossiyskie-voennye-podorvalis-razbiraya-boepripas-toporom-video.htmlРакурс
Російські військові у Курській області рф спробували розібрати боєприпас за допомогою сокири та долота, що призвело до вибуху.
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Відповідне відео сьогодні, 19 липня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
Мем про мавпу із гранатою заграв новими яскравими фарбами. Військовослужбовцям ЗС РФ у Курській області стало дуже нудно, і вони вирішили розібрати боєкомплект за допомогою долота та сокири, — зазначив він. — Кіт виявився розумнішим за володарів премії Дарвіна, у природному відборі брати участь відмовився, тому не постраждав.
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