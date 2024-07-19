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Ракурс
Россияне пытались разобрать боеприпас с помощью долота и топора, скриншот видео

Российские военные подорвались, разбирая боеприпас топором (ВИДЕО)

19 июл 2024, 15:55
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Російські військові у Курській області рф спробували розібрати боєприпас за допомогою сокири та долота, що призвело до вибуху.


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Відповідне відео сьогодні, 19 липня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Мем про мавпу із гранатою заграв новими яскравими фарбами. Військовослужбовцям ЗС РФ у Курській області стало дуже нудно, і вони вирішили розібрати боєкомплект за допомогою долота та сокири, — зазначив він. — Кіт виявився розумнішим за володарів премії Дарвіна, у природному відборі брати участь відмовився, тому не постраждав.

Источник: Ракурс


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