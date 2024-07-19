Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни намагалися розібрати боєприпас за допомогою долота та сокири, скріншот відео
Російські військові підірвалися, розбираючи боєприпас сокирою (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197457-rosiyski-viyskovi-pidirvalysya-rozbyrauchy-boieprypas-sokyrou-video.htmlРакурс
Російські військові у Курській області рф спробували розібрати боєприпас за допомогою сокири та долота, що призвело до вибуху.
.
Відповідне відео сьогодні, 19 липня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
Мем про мавпу із гранатою заграв новими яскравими фарбами. Військовослужбовцям ЗС РФ у Курській області стало дуже нудно, і вони вирішили розібрати боєкомплект за допомогою долота та сокири, — зазначив він. — Кіт виявився розумнішим за володарів премії Дарвіна, у природному відборі брати участь відмовився, тому не постраждав.