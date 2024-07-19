Оккупанты используют санатории на ВОТ как военные объекты, фото: «Пикабу»

https://racurs.ua/n197461-rossiyskih-voennyh-rasselyaut-v-sanatoriyah-na-arbatskoy-strelke-cns.html

Ракурс

Через знищення туристичної галузі на тимчасово окупованих територіях більшість пансіонатів та санаторіїв використовуються ворогом як військові об'єкти — у них розселяють окупантів.

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Про це сьогодні, 19 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зафіксовані випадки розселення збройних сил ворога на пансіонатах узбережжя Азовського та Чорного морів, зокрема на Арабатській стрілці, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що такі дії окупантів наражають на небезпеку тих нечисленних туристів, яких ворог відправляє путівками на захоплені курорти.