Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оккупанты используют санатории на ВОТ как военные объекты, фото: «Пикабу»

Российских военных расселяют в санаториях на Арбатской стрелке — ЦНС

19 июл 2024, 18:20
999

Через знищення туристичної галузі на тимчасово окупованих територіях більшість пансіонатів та санаторіїв використовуються ворогом як військові об'єкти — у них розселяють окупантів.


.

Про це сьогодні, 19 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зафіксовані випадки розселення збройних сил ворога на пансіонатах узбережжя Азовського та Чорного морів, зокрема на Арабатській стрілці, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що такі дії окупантів наражають на небезпеку тих нечисленних туристів, яких ворог відправляє путівками на захоплені курорти.

Російські солдати завжди ховаються за мирними мешканцями, адже це є основою російської доктрини й варварської ідеології московського деспотизму. Тому закликаємо ігнорувати відпочинок на захоплених територіях, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти про розташування ворога до відповідного анонімного чат-бота.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров