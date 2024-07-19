Российских военных расселяют в санаториях на Арбатской стрелке — ЦНСhttps://racurs.ua/n197461-rossiyskih-voennyh-rasselyaut-v-sanatoriyah-na-arbatskoy-strelke-cns.htmlРакурс
Через знищення туристичної галузі на тимчасово окупованих територіях більшість пансіонатів та санаторіїв використовуються ворогом як військові об'єкти — у них розселяють окупантів.
Про це сьогодні, 19 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зафіксовані випадки розселення збройних сил ворога на пансіонатах узбережжя Азовського та Чорного морів, зокрема на Арабатській стрілці, — вказано в повідомленні.
У ЦНС наголошують, що такі дії окупантів наражають на небезпеку тих нечисленних туристів, яких ворог відправляє путівками на захоплені курорти.
Російські солдати завжди ховаються за мирними мешканцями, адже це є основою російської доктрини й варварської ідеології московського деспотизму. Тому закликаємо ігнорувати відпочинок на захоплених територіях, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти про розташування ворога до відповідного анонімного чат-бота.