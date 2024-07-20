Российская армия оккупировала Раздоловку в Донецкой области. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n197482-okkupanty-zahvatili-razdolovku-v-doneckoy-oblasti-deepstate.html

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Армія російської федерації окупувала село Роздолівка Бахмутського району Донецької області.

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Також ворожі підрозділи просунулися у населеному пункті Прогрес. З приводу Івано-Дар'ївки ситуація уточняється. Про це аналітики проекту DeepState повідомили у Telegram.

Водночас фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку і ймовірно захопили Івано-Дар'ївку та Спірне. Зазначається, що окупанти також захопили село Прогрес.

У червні в ОСУВ «Хортиця» заявляли, що російська армія намагається розвинути наступ на Покровськ, Мирноград та Селидове Донецької області, а також, ймовірно, хоче захопити життєво важливу трасу на Костянтинівку.

Нагадаємо, 16 липня в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що українській армії довелося відступити з Урожайного і Кринок на Херсонщині. Командування запевняло, що в обох населених пунктах утримати позиції більше не мало сенсу через масштабні руйнування.