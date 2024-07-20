Россияне ударили по клинической больнице в Херсоне. Фото:

https://racurs.ua/n197484-rossiyane-atakovali-territoriu-bolnicy-v-hersone-sgoreli-skorye.html

Ракурс

Місто Херсон у ніч на 20 липня було атаковане російськими безпілотниками.

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Були влучання по території Херсонської обласної клінічної лікарні. Були знищені автівки «швидкої», приватні автомобілі та евакуаційна машина. Про це повідомило видання «Українська правда».

Херсонська ОВА поінформувала, що загалом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Олександрівка, Комишани, Антонівка, Кіндійка, Понятівка, Кізомис, Киселівка, Велетенське, Широка Балка, Берислав, Новокаїри, Качкарівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в адмінбудівлю, житлові квартали населених пунктів області, зокрема шість багатоповерхівок та 98 приватних будинків. Обстріли пошкодили газопроводи, господарчі споруди, гаражі, автівки «швидкої» та приватні автомобілі.

Внаслідок обстрілів загинули троє осіб, а ще 13 дістали поранення.

Росіяни атакували Херсонську лікарню, знищили евакуаційне авто https://t.co/nl3ScRZEmwpic.twitter.com/sQbWqhGuOM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 20, 2024

Нагадаємо, 19 липня російська армія завдала ракетного удару по житловому району Миколаєва. Було влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Загинули троє людей, серед них дитина. Відомо також про п’ятьох поранених.

Джерело: «Українська правда»