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Ракурс
Рашисти 19 липня завдали ракетного удару по Миколаєву, фото: Володимир Зеленський

У Миколаєві внаслідок російського ракетного удару загинули троє людей

19 лип 2024, 18:49
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Російські загарбники сьогодні, 19 липня, у другій половині дня завдали ракетного удару по житловому району Миколаєва.


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В результаті загинули троє людей, серед них дитина. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Також є пошкодження житлового сектору.

росняві покидькі знову показують свою суть. Вже на зараз відомо про трьох загиблих, у тому числі дитина. росні немає виправдання, — наголосив він.

За інформацією Telegram-каналу «Николаевский ванек», ворог запустив дві ракети Х-59 з літака СУ-57. Зазначається, що загиблій дитині, тіло якої розірвало на частини, було 10 років.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що у Миколаєві влучання сталося в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Відомо також про п’ятьох поранених.

Рашисти 19 липня завдали ракетного удару по Миколаєву, фото: Володимир Зеленський

Джерело: Ракурс


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